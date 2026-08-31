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31.08.2026 06:31:29
Acme Gold Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Acme Gold Company hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Acme Gold Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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