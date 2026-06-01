Acme Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acme Resources ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acme Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Acme Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 33,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 INR. Im Vorjahr hatte Acme Resources 1,38 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 115,38 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 109,15 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at