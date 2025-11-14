Acme Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Acme Resources hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 INR gegenüber 0,810 INR im Vorjahresquartal.

Acme Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at