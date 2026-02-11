Acme Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acme Resources hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,18 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,430 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acme Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 19,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at