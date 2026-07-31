Acme Solar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Acme Solar hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,16 INR erwirtschaftet worden.

Acme Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 3,90 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 7,86 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at