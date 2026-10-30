Acme Solar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Acme Solar hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,63 Prozent auf 8,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at