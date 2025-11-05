Acme Solar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Acme Solar hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 INR gegenüber 0,250 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,68 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at