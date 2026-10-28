Acme United CorpShs Aktie
WKN: 901247 / ISIN: US0048161048
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28.10.2026 02:49:27
Acme United: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Acme United (NYSEMKT:ACU) announced an 18% top-line increase to $58 million driven by expansion across its first aid and cutting tool lines. Management is actively closing unscalable manufacturing assets while directing capital toward automated domestic operations and direct-to-consumer acquisitions.
Three things management said stand out.
High domestic manufacturing costs pushed management to close its legacy Diamond Machining Technology sharpening facility in Marlborough, Massachusetts. Shifting that volume to Chinese partners eliminates inefficient factory footprint and frees up capital for higher-margin operations.
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Nachrichten zu Acme United CorpShs
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26.10.26
|Ausblick: Acme United öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
|Ausblick: Acme United stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Acme United CorpShs
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