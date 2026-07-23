Acme United CorpShs Aktie
WKN: 901247 / ISIN: US0048161048
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23.07.2026 12:36:52
Acme United Corp Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Acme United Corp (ACU) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $5.05 million, or $1.22 per share. This compares with $4.75 million, or $1.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.2% to $62.72 million from $53.99 million last year.
Acme United Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.05 Mln. vs. $4.75 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $1.16 last year. -Revenue: $62.72 Mln vs. $53.99 Mln last year.
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