Acme United Corp Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Acme United Corp (ACU) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $5.05 million, or $1.22 per share. This compares with $4.75 million, or $1.16 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 16.2% to $62.72 million from $53.99 million last year.

Acme United Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.05 Mln. vs. $4.75 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $1.16 last year. -Revenue: $62.72 Mln vs. $53.99 Mln last year.