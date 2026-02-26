Acme United CorpShs Aktie
WKN: 901247 / ISIN: US0048161048
|
26.02.2026 12:57:55
Acme United Corp Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Acme United Corp (ACU) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $1.88 million, or $0.46 per share. This compares with $1.71 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.4% to $47.52 million from $45.94 million last year.
Acme United Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.88 Mln. vs. $1.71 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.41 last year. -Revenue: $47.52 Mln vs. $45.94 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acme United CorpShs
|
25.02.26
|Ausblick: Acme United vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Acme United zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Acme United CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acme United CorpShs
|44,99
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.