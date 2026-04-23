Acme United Corp Q1 Income Declines

(RTTNews) - Acme United Corp (ACU) released a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $0.99 million, or $0.24 per share. This compares with $1.65 million, or $0.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.8% to $52.30 million from $45.96 million last year.

Acme United Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.99 Mln. vs. $1.65 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.41 last year. -Revenue: $52.30 Mln vs. $45.96 Mln last year.