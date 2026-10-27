Acme United CorpShs Aktie
WKN: 901247 / ISIN: US0048161048
|
27.10.2026 11:36:00
Acme United Corp Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Acme United Corp (ACU) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.44 million, or $0.80 per share. This compares with $1.90 million, or $0.46 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.2% to $58.01 million from $49.06 million last year.
Acme United Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.44 Mln. vs. $1.90 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.46 last year. -Revenue: $58.01 Mln vs. $49.06 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acme United CorpShs
|
26.10.26
|Ausblick: Acme United öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Acme United stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Acme United CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acme United CorpShs
|65,78
|3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.