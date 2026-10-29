Acme United stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acme United hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Acme United ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Acme United hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at