ACMOS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ACMOS lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,92 JPY gegenüber -0,950 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at