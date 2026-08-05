ACMOS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ACMOS hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,59 JPY gegenüber 6,31 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ACMOS mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,17 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 31,81 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38,94 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,50 Milliarden JPY gegenüber 6,42 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at