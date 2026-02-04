ACMOS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ACMOS äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ACMOS 1,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,71 Prozent auf 1,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at