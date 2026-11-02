ACMOS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ACMOS hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

ACMOS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,920 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at