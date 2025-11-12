Acom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acom hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Acom 10,36 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Acom im vergangenen Quartal 83,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acom 79,06 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at