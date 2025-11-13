ACOM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ACOM ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ACOM die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte ACOM 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 564,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 529,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at