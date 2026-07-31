Acom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Acom hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent auf 88,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at