ACOM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ACOM hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ACOM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 556,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ACOM 569,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at