ACOM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACOM hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ACOM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent auf 566,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 565,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at