Acom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Acom ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Acom ein EPS von 10,89 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 85,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at