Acom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acom präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 11,17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Acom noch ein Gewinn pro Aktie von 10,76 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 83,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at