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14.05.2026 06:31:29
Acom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Acom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -9,440 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 86,44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 50,83 JPY, nach 20,51 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 337,71 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 317,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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