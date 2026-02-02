ACOM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ACOM hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent auf 555,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 528,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at