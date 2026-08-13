Acon S2 Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acon S2 Acquisition A lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Acon S2 Acquisition A ein EPS von -0,900 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Acon S2 Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 97,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at