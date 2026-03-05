Acorn Energy Aktie
WKN DE: A0LBDV / ISIN: US0048481073
|
05.03.2026 14:20:52
Acorn Energy, Inc. Announces Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Acorn Energy, Inc. (ACFN) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.07 million, or $0.42 per share. This compares with $5.23 million, or $2.08 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 32.6% to $2.38 million from $3.53 million last year.
Acorn Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.07 Mln. vs. $5.23 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $2.08 last year. -Revenue: $2.38 Mln vs. $3.53 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acorn Energy Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Acorn Energy Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.