Acosta Verde SAB de CV Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Acosta Verde SAB de CV Registered ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acosta Verde SAB de CV Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,38 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,61 MXN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acosta Verde SAB de CV Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 448,4 Millionen MXN. Im Vorjahresviertel waren 427,2 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at