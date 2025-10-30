Acosta Verde SAB de CV Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Acosta Verde SAB de CV Registered ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acosta Verde SAB de CV Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,38 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,61 MXN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Acosta Verde SAB de CV Registered mit einem Umsatz von insgesamt 448,4 Millionen MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,2 Millionen MXN erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at