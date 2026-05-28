AcouSort Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AcouSort Registered lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,11 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at