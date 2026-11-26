AcouSort Registered äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,7 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at