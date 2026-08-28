AcouSort Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AcouSort Registered äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at