27.02.2026 06:31:29
AcouSort Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
AcouSort Registered hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AcouSort Registered ein EPS von -0,190 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,5 Millionen SEK gegenüber 1,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,640 SEK. Im Vorjahr waren -1,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,85 Millionen SEK gegenüber 4,74 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
