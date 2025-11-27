AcouSort Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AcouSort Registered ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AcouSort Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AcouSort Registered -0,250 SEK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent auf 1,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at