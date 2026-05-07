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07.05.2026 06:31:29
ACQ Bure Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ACQ Bure Registered hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
ACQ Bure Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat ACQ Bure Registered mit einem Umsatz von insgesamt 479,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 23,08 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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