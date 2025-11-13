ACQ Bure Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ACQ Bure Registered lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,74 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ACQ Bure Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 547,5 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at