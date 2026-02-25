Alpine Income Property Trust Aktie
WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037
25.02.2026 14:10:54
ACR Alpine Capital Research Buys 1 Million Shares of Arrow Electronics Stock
On Feb. 4, 2026, ACR Alpine Capital Research, LLC disclosed a significant buy of Arrow Electronics (NYSE:ARW) in the fourth quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Feb. 4, 2026, ACR Alpine Capital Research, LLC acquired 1,028,778 additional shares of Arrow Electronics. The position’s quarter-end value increased by $87 million, reflecting the additional shares purchased and market pricing changes.Arrow Electronics is a leading global technology distributor with a diversified revenue base and broad geographic reach. The company leverages its scale and logistics expertise to deliver a comprehensive suite of products and services to industrial and commercial customers. Strategic positioning in both component distribution and enterprise computing enables Arrow to address evolving technology needs and maintain a competitive advantage in the technology supply chain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
