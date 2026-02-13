Regiobank Maennedorf Aktie
WKN DE: A0RLQ6 / ISIN: CH0001340196
|
13.02.2026 10:21:22
Acrevis und Regiobank Männedorf fusionieren
Die Regiobank Männedorf hat den Zusammenschluss mit der nach Bilanzsumme mehr als zehnmal grösseren Acrevis Bank beschlossen. Für den kleinen Partner stehen die Vorteile innerhalb einer grösseren, leistungsfähigen Organisation im Vordergrund. Acrevis kann so die Marktpräsenz stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Regiobank Maennedorf
Analysen zu Regiobank Maennedorf
Aktien in diesem Artikel
|Regiobank Maennedorf
|4 730,00
|19,75%
