Regiobank Maennedorf Aktie
WKN DE: A0RLQ6 / ISIN: CH0001340196
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26.06.2026 08:30:41
Acrevis und Regiobank Männedorf vollziehen Zusammenschluss
Erst im Februar dieses Jahres wurde der Zusammenschluss angekündigt. Nach der Erteilung der Genehmigung durch die Finma, kann Acrevis nun die Fusion mit der Regiobank Männedorf vollziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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