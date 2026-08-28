Regiobank Maennedorf Aktie
WKN DE: A0RLQ6 / ISIN: CH0001340196
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28.08.2026 11:09:47
Acrevis wächst mit Regiobank Männedorf - doch auch die Kosten steigen
Die Acrevis Bank hat im ersten Halbjahr mehr verdient und ihre Geschäftsvolumen deutlich ausgebaut. Einen wesentlichen Beitrag lieferte der Zusammenschluss mit der Regiobank Männedorf. Kostensynergien machten sich allerdings noch nicht bemerkbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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