Regiobank Maennedorf Aktie

Regiobank Maennedorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RLQ6 / ISIN: CH0001340196

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.08.2026 11:09:47

Acrevis wächst mit Regiobank Männedorf - doch auch die Kosten steigen

Die Acrevis Bank hat im ersten Halbjahr mehr verdient und ihre Geschäftsvolumen deutlich ausgebaut. Einen wesentlichen Beitrag lieferte der Zusammenschluss mit der Regiobank Männedorf. Kostensynergien machten sich allerdings noch nicht bemerkbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regiobank Maennedorf

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Regiobank Maennedorf

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:52 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Rot -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen