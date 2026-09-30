Acri Capital Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Acri Capital Acquisition A hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Acri Capital Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,0 Millionen USD – eine Minderung von 49,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,9 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -7,610 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Acri Capital Acquisition A ein EPS von -1,470 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,24 Prozent auf 52,58 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,92 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at