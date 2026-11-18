Acri Capital Acquisition A lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Acri Capital Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at