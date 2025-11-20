Acri Capital Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Acri Capital Acquisition A lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at