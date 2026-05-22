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22.05.2026 06:31:29
Acri Capital Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Acri Capital Acquisition A gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Acri Capital Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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