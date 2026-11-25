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25.11.2026 10:50:00
ACRI-Index: Gewerbeimmobilienmarkt spürte Zinswende deutlich
Danach setzte bei den Werten der Gewerbeimmobilien aber wieder eine Erholung ein, sie näherten sich ihren Höchstständen. 2026 zogen die Zinsen wieder an. "Die Renditen österreichischer Bundesanleihen liegen inzwischen sogar über ihrem Höchststand von 2023", hieß es in der Aussendung. Bisher tragen die steigenden Mieten den Markt weiter. Sie seien der stabile Anker des Marktes, so das Fazit.
Der ACRI ist laut ImmAzing der "erste wissenschaftlich fundierte Gewerbeimmobilienpreisindex für Österreich, der die Preisentwicklung mehrerer Assetklassen systematisch abbildet". Er soll quartalsweise für die Segmente Büro, Handel, Gewerbe und Zinshaus, jeweils für Wien und Österreich außerhalb Wiens, erscheinen. Bundesländer, Tourismus und landwirtschaftliche Flächen sollen folgen.
rst/cgh
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