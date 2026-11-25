Seit 2021 steigen die Mieten bei heimischen Gewerbeimmobilien. Mit den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gaben die Marktwerte bis 2024 nach, was durch die steigenden Mieten teilweise kompensiert wurde. Die Marktwerte der Gewerbeimmobilien spürten die Zinswende deutlich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von ImmAzing zum neuen "Austrian Commercial Real Estate Index" (ACRI), der gemeinsam mit DataScience Service veröffentlicht wurde.

Danach setzte bei den Werten der Gewerbeimmobilien aber wieder eine Erholung ein, sie näherten sich ihren Höchstständen. 2026 zogen die Zinsen wieder an. "Die Renditen österreichischer Bundesanleihen liegen inzwischen sogar über ihrem Höchststand von 2023", hieß es in der Aussendung. Bisher tragen die steigenden Mieten den Markt weiter. Sie seien der stabile Anker des Marktes, so das Fazit.

Der ACRI ist laut ImmAzing der "erste wissenschaftlich fundierte Gewerbeimmobilienpreisindex für Österreich, der die Preisentwicklung mehrerer Assetklassen systematisch abbildet". Er soll quartalsweise für die Segmente Büro, Handel, Gewerbe und Zinshaus, jeweils für Wien und Österreich außerhalb Wiens, erscheinen. Bundesländer, Tourismus und landwirtschaftliche Flächen sollen folgen.

rst/cgh