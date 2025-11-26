Acrinova Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acrinova Registered A hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 32,3 Millionen SEK, gegenüber 39,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at