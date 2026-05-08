Acrinova Registered A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acrinova Registered A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acrinova Registered A 0,340 SEK je Aktie eingenommen.

Acrinova Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 66,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at