Acrinova Registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Acrinova Registered A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 SEK, nach 0,170 SEK im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 12,0 Millionen SEK, gegenüber 41,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 70,99 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,940 SEK gegenüber 0,520 SEK im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 21,21 Prozent auf 125,83 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte Acrinova Registered A 159,70 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at