Acrinova Registered B legte Quartalsergebnis vor

Acrinova Registered B hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,02 SEK. Im letzten Jahr hatte Acrinova Registered B einen Gewinn von 0,340 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Acrinova Registered B 13,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41,2 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at